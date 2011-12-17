وكيل المخابرات المصرية : يكشف المحاور التي ستهتم بها مصر بخصوص فلسطين

فلسطين اليوم- القاهرة

اكد اللواء محمد إبراهيم، وكيل جهاز المخابرات المصرية العامة أن الدور المصري في المرحلة القادمة سينصب في 4 محاور رئيسية تتمثل بقضايا الأسرى والمصالحة والدولة الفلسطينية المستقلة والتهدئة.

وقال اللواء محمد إبراهيم في تصريح صحفي أن المحور الاول سيتمثل باتمام المرحلة الثانيه من صفقة تبادل الاسرى المقررة غدا عبر تنفيذ كل ما اتفق عليه مع حركة حماس واسرائيل بحيث لن يكون من بين الاسرى المحررين مبعدا او سجينا جنائيا .

واوضح اللواء محمد إبراهيم انه بعد اتمام الصفقه ستواصل مصر جهدها في قضية الاسرى لدعم موقف الرئيس محمود عباس في تحرير كافه الاسرى من السجون الاسرائيلية .

اما المحور الثاني فيتمثل بانهاء ملف المصالحة الفلسطينية وتطبيقها على الارض وفق اتفاق المصالحة الموقع في الرابع من مايو الماضي وجعله في موقع التنفيذ لتكون الامور ممهدة امام اجراء الانتخابات في مايو القادم 2012 .

واشار اللواء محمد إبراهيم الى ان القاهرة وجهت دعوات لحركتي حماس وفتح وكافة الفصائل الفلسطينية للاجتماع مع جهاز المخابرات العامه الاسبوع القادم للاتفاق على اليات تنفيذ اتفاق المصالحة.

ويتمثل المحور الثالث وفق اللواء محمد إبراهيم في دعم موقف الرئيس محمود عباس في العملية السياسية، والتاكيد على الا استئناف للمفاوضات دون وقف الاستيطان والمرجعيات الواضحة لعملية السلام.

واكد اللواء محمد إبراهيم ان القيادة المصرية ستدعم تحرك الرئيس ابو مازن على مختلف المستويات الدولية من اجل دقع القضية الفلسطينية الى الامام لتحقيق مكاسب سياسية .

اما المحور الرابع فيتمثل بتثبيت التهدئة بقطاع غزة بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية ضد أي محاولات لافشالها او خرقها وبالتالي تفادي أي انتكاسه في وضع الهدوء السائد هناك .

وشدد اللواء محمد إبراهيم على ان مصر ستبذل قصارى جهدها من اجل منع أي عدوان او عملية عسكرية كبيرة على قطاع غزة وهي تقوم باتصالات دؤوبه وحثيثة مع الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني من اجل ذلك .

واختتم اللواء محمد إبراهيم تصريحه بالقول : اذا كان عام 2011 شهد الربيع العربي فسنسعى بكل جهدنا ان يكون عام 2012 عام الوحده الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .