عائلة فلسطينية تتبرع بجهاز تفتيت للحصى دون جراحة للهلال الأحمر بغزة

فلسطين اليوم- غزة

قدمت أسرة المرحوم فاروق فهمي الحسيني جهاز متطور وحديث لتفتيت حصى الكلى في مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني الذي يتبع للدكتور حيد عبد الشافي وذلك كصدقة جارية على روح والدهم الحاج الحسيني .

وعلم مراسلنا أن الجهاز حديث ومتطور يفتت الحصى الموجودة في الكلى لأجزاء صغيرة جداً يسهل إخراجها أثناء التبول في وقت قليل جداً – أقل من ساعة – ودون تدخل جراحي.

وبين أن الجهاز يصدر موجات تصادمية من خارج الجسم فيتم علاج أكثر من 95 في المئة من حالات حصى الكلى.

وأوضح مراسلنا أن أسرة المرحوم فاروق الحسيني قامت بإرسال فريق عمل طبي مختص إلى فرنسا للتدريب على كيفية عمل الجهاز وتبرعت بعلاج ألفين حالة لغير القادرين.

من هو فاروق الحسيني:

هو المناضل فاروق فهمي الحسيني هو أول وكيل نيابة فلسطيني يتولى مهامه وتدرج في السلك القضائي إلى أن وصل إلى رئيس الشؤون القانونية في المجلس التشريعي.

كما ساهم في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وكان عضواً لأول لجنة تنفيذية.

اعتقل الحسيني في 1955 إبان العدوان الثلاثي وإبان حرب حزيران (يونيو) 1967 كان مطارداً ومستهدفاً من قبل سلطات العدو إذ أنه تولى التنسيق بين فصائل المقاومة وكان مسؤولاً عن تمويلهم وإمدادهم بالسلاح للقيام بعمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال.

والمناضل فاروق الحسيني هو ابن عائلة فلسطينية عريقة ومناضلة (..) والده المحامي المعروف ورئيس بلدية غزة فهمي بك الحسيني الذي اعتقلته السلطات البريطانيه في سجن صرفند و بسبب مواقف الوطنية تم إبعاده إلى لبنان وهو صاحب المقال المشهور الذي نشر عام 1929 في جريدته التي أسسها من يافا صوت الحق"يريدون أن يجعلوا منا أمة من اللاجئين" وجده لوالده المفتي الشيخ عبد الحي الحسيني الذي أبعده الأتراك إلى أسطنبول.