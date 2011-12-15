اعتقال مواطن وتفتيش عدة منازل في الخليل

فلسطين اليوم _ الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس، مواطنا من مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة المحتلة، وداهمت عدة بلدات في المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم الفوار، واعتقلت المواطن محمد خالد أبو ربيع، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت المخيم، وشنت حملة تفتيش لعدد من منازل المواطنين، عرف منها منازل المواطنين، وخالد شعبان الخطيب، وسليمان شوابكة، وعريف الطيطي، كما اقتحمت قرية الحدب المحاذية للمخيم وفتشت عدة منازل لعائلتي أبو ترك وعصفور.

كما داهمت هذه القوات بلدات سعير والشيوخ وحلحول ويطا، وعدة أحياء في مدينة الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.