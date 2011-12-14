الرابطة الإسلامية تهنئ المعلمين الفلسطينيين في يومهم وتثمن دورهم الرسالي‏

فلسطين اليوم - غزة

أكدت الرابطة الإسلامية على دور المعلم الفلسطيني الذي لم يدخر جهداً في سبيل انجاح المسيرة التعليمية بنزاهة وأمانة في أحلك الظروف وأصعبها، مبينة أن مهنة التعليم هي مهنة الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن المعلم المؤدي رسالته بأمانة وصدق ليس له جزاء إلا الجنة..

وشدت الرابطة في بيان صحفي بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني الذي يصادف الرابع عشر من ديسمبر على ضرورة احترام المعلم ورسم معالم الصورة الجميلة له من خلال إيلائه المزيد من التقدير والمكانة المرموقة والكف عن ممارسة القهر والكبت الوظيفي وفق اللون الحزبي .

ودعت الرابطة لإنصاف المعلم ومنحه الحقوق المادية وزيادة علاوة المهنة وانهاء تعيينات عامي 2007،2008م ليتسنى لهم العيش بكرامة أسوة بباقي موظفي الدوائر المدنية، واصفة المعلمين بالنجوم تتلألأ في السماء تنير لنا طريق المجد والعزة، وكالشموع المضيئة تحترق لتنير لنا ظلمات الجهل، وترسم المستقبل المشرق بإذن الله