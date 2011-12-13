طلاب القانون في ضيافة المجلس التشريعي بغزة

فلسطين اليوم: غزة

نظم التجمع للحق الفلسطيني اليوم الثلاثاء، وضمن فعاليات مشروع "حق" الشبابي زيارة ميدانية للمجلس التشريعي الفلسطيني بغزة ضمت (45) طالب من كليات القانون في جامعة الأزهر والجامعة الإسلامية، بهدف الإطلاع على طبيعة العمل في المجلس وآلية سنّ التشريعات والقوانين الفلسطينية، وكان في استقبال الوفد الشبابي أ.ماجد الزبدة مدير دائرة العلاقات العامة والبروتوكول، والتقى الطلاب بالنائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د.أحمد بحر.

بداية رحب د.بحر بالطلاب وبارك جهود التجمع ودوره في توعية الشباب وتعزيز حقوقهم، مشيراً إلى المسيرة التي مر بها المجلس التشريعي الفلسطيني على مدار السنوات الماضية، وأن المجلس الحالي أقر في فترة ولايته (30) قانون كان أبرزها قانون حماية المقاومة وقانون الموازنة العامة لسنة 2012.

بدوره تحدث أ.أمجد الأغا مدير دائرة اللجنة القانونية في المجلس التشريعي عن نشأة المجلس، موضحاً تركيبة المجلس والآلية المتبعة في سن القوانين الفلسطينية والتي تمر بعدة مراحل نظمها القانون الفلسطيني.

من جانبه شكر أ.إسماعيل أبو سعدة مدير التجمع للحق الفلسطيني د.بحر والمجلس التشريعي على الاستقبال وعلى وجوده بين أبناءه طلاب القانون في جامعة الأزهر والإسلامية.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن فعاليات المشروع الشبابي الذي ينفذه التجمع بهدف توعية الشباب بحقوقهم المكفولة لهم في القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية.