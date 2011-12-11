الاحتلال: التصعيد الأكبر في المنطقة الجنوبية "قطاع غزة" قريب جداً

فلسطين اليوم-ترجمة خاصة

قال وزير الجبهة الداخلية متان فلنائي خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي في رده حول التصعيد العسكري مع قطاع غزة " الوضع معقد فمصلحة حماس هي الحفاظ على الهدوء "على حد تعبيره", مبيناً إلى ان هناك منظومة معقده في الوضع الداخلي في قطاع غزة .

وقال فلنانئ: في قطاع غزة هناك مجموعة من الموعظين من غير الواضح ما هي اعتباراتهم فهم بأنفسهم لا يعرفون ماهي أهدافهم , على حد تعبيره هم يريدون قبل كل شيئ المساس بإسرائيل واليهود وأنا اقول لهم " سنواصل التعامل معكم .

وأشار فلنائي حماس ليست المسؤولة عن قطاع غزة ولكن عندما الحديث يدور عن إطلاق صواريخ من غزة , فحماس حينها تكون المسؤولة وتواجه مشكلة لفرض سيطرتها على منظمات أخرى في غزة.

وحسب اعتقادي فإن انخفاض عدد الصواريخ لا تجعلنا نشعر بأن جولة التصعيد الحالية قد انتهت .

فمنذ نهاية الأسبوع أطلق ما يزيد علي 20 صاروخ غراد من غزة نحو "إسرائيل"

ووفقا لإذاعة الجيش فإن الاختبار الحقيقي عندما تقوم "إسرائيل" بإفشال عملية كبيرة دبرتها حماس أو الجهاد الإسلامي ,انطلاق من حدود مصر .

فبالنسبة لإسرائيل وفقاً لإذاعة الاحتلال الحديث يدور عن تغير كامل للوضع الأمني والتصعيد الأكبر في المنطقة الجنوبية قريب جدا.