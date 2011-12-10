حماس بشمال القطاع تبدأ فعاليات انطلاقتها الرابعة والعشرين بعروض عسكرية

فلسطين اليوم: غزة

بدأت حركة المقاومة الإسلامية حماس في شمال قطاع غزة مساء اليوم السبت، فعاليات انطلاقتها الرابعة والعشرين في شمال القطاع بعرض عسكري شارك فيه مئات الملثمين من المنطقة الشمالية.

وقد انطلقت مواكب الملثمين من أمام مسجد الرباط بمشروع بيت لاهيا حيث رفع المشاركين لافتات زينت بصور القادة الشهداء، منهم الياسين والرنتيسي وصلاح شحادة إلى جانب صورة الشيخ نزار ريان، كما رفعوا صور عدد من شهداء القسام في المنطقة الشمالية.

وتقدم الموكب عربة إذاعة رددت شعارات المؤكدة على حق الفلسطينيين في المقاومة وتحرير كل التراب الفلسطيني من دنس الاحتلال.

وثمنت الحركة خلال فعاليات ذكرى انطلاقتها الرابعة والعشرين تضحيات شعبنا الفلسطيني الذي احتضن المقاومة في كل عدوان صهيوني, وضرب أروع الأمثلة في الصمود والثبات في وجه العدوان والحصار الصهيوني.

ويشار إلى أن الانطلاقة الرابعة والعشرين تأتي هذه المرة تزامنا مع صفقة وفاء الأحرار التي نال بموجبها مئات الأسرى حريتهم.