رئيس تركيا يرفض حضور مأدبة غداء لوجود باراك

فلسطين اليوم _ وكالات

رفض رئيس الجمهورية التركي عبد الله جول حضور مأدبة غداء أقامها الرئيس النمساوي هانز فيشر على شرف رؤساء دول وحكومات العديد من الدول التي اشتركت في مؤتمر السياسة العالمي الرابع في فيينا جراء حضور وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك.

وقام الرئيس جول بدلا من ذلك بأداء صلاة الجمعة أمس بأحد أحياء فيينا ذات أغلبية تركية ، كما ذكرت الصحف التركية اليوم السبت.

كما رفض الرئيس التركي جول الاشتراك أيضا في التقاط صورة تذكارية مع المشاركين بالمؤتمر ، لنفس السبب.

ويعكس ذلك حالة البرود التى تشهدها العلاقات التركية الإسرائيلية جراء العدوان الإسرائيلي على سفينة "مرمرة" حيث قتل عدد من المواطنين الأتراك على ظهر السفينة التي كانت تنقل مساعدات إلى قطاع غزة.وتطالب أنقرة باعتذار إسرائيل عن الحادثة التي مضى عليها أكثر من عام ، وهو مالم تفعله تل أبيب حتى الآن.