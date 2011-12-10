حسام: كشف أسماء أسرى الصفقة ينشر يوم الاثنين

فلسطين اليوم-رام الله

أكدت جمعية الأسرى والمحررين "حسام"، اليوم السبت عن مصادر موثوقة داخل سجني النقب ونفحة، أن إدارة السجون قد أبلغت ممثلي المعتقلين بأنه قد تم الانتهاء من حصر وتحديد أسماء الأسرى المنوي الإفراج عنهم ضمن المرحلة الثانية لصفقة التبادل التي تم التوصل إليها بين حركة حماس واسرائيل قبل نحو شهرين.

وأكدت المصادر لجمعية حسام أنه بقي فقط أن يصادق القضاء الإسرائيلي وحكومة الاحتلال علي كشوف الأسماء ليتم نشرها يوم الاثنين القادم على الموقع الالكتروني لمصلحة السجون الإسرائيلية علي الانترنت وقبل 48ساعة من البدء بعملية الإفراج عن 550 أسير فلسطيني لإتاحة الفرصة أمام ما يسمى بـ"ذوي الضحايا الإسرائيليين" للاعتراض على القرار حسب الأنظمة واللوائح الإسرائيلية.

وجددت حسام مطالبتها بأن تشمل هذه المرحلة من الصفقة كافة الأسيرات المتبقيات داخل السجون إضافة إلى قدامى الأسرى والأسرى المرضى خاصة أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة.