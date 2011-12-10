طائرات الاحتلال تقصف أرضا خالية غرب رفح

فلسطين اليوم _ غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت غارة جوية على أرض خالية غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال مراسلنا إن طائرات الاحتلال أطلقت صاروخا على المنطقة القريبة من الحدود المصرية، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات في القصف.

وعقد رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الاسرائيلي، بيني غانتس، مساء امس، جلسة طارئة لقيادة الجيش الاسرائيلي، بهدف التباحث في الرد على صواريخ المقاومة التي جاءت ردًّا على العدوان في قطاع غزة، واستشهاد أربعة مواطنين، بينهم طفل، في سلسلة غارات جوية.