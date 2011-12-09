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الطفل رمضان الزعلان يلحق بوالده شهيداً متأثراً بجراح أصيب بها في قصف صهيوني

  • 17:45 - 09 ديسمبر 2011
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الطفل رمضان الزعلان يلحق بوالده شهيداً متأثراً بجراح أصيب بها في قصف صهيوني

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت مصادر طبية مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد الطفل رمضان بهجت الزعلان (13 عاماً) متأثراً بجراحٍ أصيب بها في القصف الصهيوني الذي استهدف منزلاً مدنياً في محيط أبراج الكرامة شمال غزة.

وكان والد الطفل بهجت الزعلان قد استشهد فيما أصيب 13 مواطناً من بينهم 7 أطفال وصفت جراح بعضهم بأنها بالغة الخطورة، في القصف الذي استهدف المنزل فجر اليوم.

كما قصفت طائرات الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة موقع للمقاومة في منطقة المحررات شمال غرب المدينة دون أن يسجل وقوع إصابات

كما استهدفت الطائرات الحربية الصهيونية موقع بدر في منطقة شمال قطاع غزة بعدد من الصواريخ مما ادى على تدمير الموقع لكن لم يسجل وقوع إصابات في المكان .

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