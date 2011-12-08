قصف جوي ومدفعي "إسرائيلي" بحي الزيتون والمقاومة ترد

فلسطين اليوم _ غزة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، غارات جوية ومدفعية شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة ,حيث أغارت طائرة استطلاع إسرائيلية على هدف شرق حي الزيتون دون الاعلان عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وأفاد مراسلنا بمدينة غزة أن مدفعية الاحتلال المتركزة على الحدود الشرقية لمدينة غزة قصفت أراضي فارغة قرب مدرسة تونس في حي الزيتون, مشيراً إلى أن قصف الاحتلال لم يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين .

وردت المقاومة الفلسطينية على قصف الاحتلال بإطلاق قذيفتي هاون إضافة إلى صاروخ محلي الصنع من شرق مدينة غزة تجاه المغتصبات الصهيونية.

الجدير ذكره أن التصعيد الذي تشهده المنطقة حدث بعد اغتيال الاحتلال للقيادي في كتائب شهداء الأقصى عصام البطش وابن شقيقه صبحي البطش من كتائب القسام بغارة على سيارة كانا يستقلانها في شارع عمر المختار وسط غزة.