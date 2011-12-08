شائعات تؤكد وفاة الرئيس المخلوع حسني مبارك.. ومسئولون ينفون

فلسطين اليوم – وكالات

انتشرت بصورة كبيرة شائعات عن وفاة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وأكدت عدة مواقع على الإنترنت، عبر الموقعين الاجتماعيين، فيس بوك وتويتر، وفاة الرئيس المخلوع صباح اليوم الخميس.

ورغم نفى المجلس العسكري لوفاة مبارك، إلا أن مروجي المعلومة استندوا على الحالة الصحية الحرجة التي يمر بها الرئيس المخلوع فى الآونة الأخيرة، لدرجة أنه لم يتناول الطعام منذ صباح الاثنين السابق، ويعيش فقط على المحاليل الطبية، والأدوية التي يتناولها، كما أن مقربين من أسرة الرئيس المخلوع أكدوا أن زوجته سوزان مبارك أكدت أنه لم يعد يتعرف عليها في الآونة الأخيرة، كما أنه لا يتجاوب مع أي حديث يوجه إليه.

وسواء كان الرئيس المخلوع مات أم لا يزال حيا، فإن الواقع يؤكد أنه يمر بمرحلة صحية حرجه للغاية، قد تودي بحياته خلال الأيام القادمة.