الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من صفقة "وفاء الأحرار"

فلسطين اليوم-رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الأسير المحرر المفرج عنه في صفقة التبادل الأخيرة عايد محمد خليل من قرية قفين بمحافظة طولكرم، بعد توقيفه على حاجز طيار برفقة أخيه وزوجة أخيه، حيث تم اعتقالهم الثلاثة واقتيادهم إلى جهة غير معروفة.

واستنكرت وزارة الأسرى في رام الله, اعتقال الأسير خليل ومن معه من أقاربه، مشيرة إلى أن هذا العمل يعتبر خرقا واضحا لبنود صفقة التبادل الأخيرة.

يذكر أن خليل أمضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب 22 عاما، وأفرج عنه في الصفقة الأخيرة.