ساركوزي : قلت عن نتنياهو كذاب لأنه رفض تسليمي شاليط

فلسطين اليوم _ ترجمة خاصة

ذكرت صحيفة هآرتس بان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وصف بنيامن نتنياهو بالشخص الكذاب خلال مؤتمر الدول الصناعية قبل أسابيع لانهطلب من نتنياهو أن تقوم مروحية فرنسية تتواجد على متن الأسطول الفرنسي في البحر المتوسط بنقل شاليط فور الإفراج عنه من مصر إلى القاعدة الجوية في إسرائيل تل نوف.

وحسب أقوال ساركوزي لقادة يهود فان نتنياهو رد بالرفض وفي نهاية الأمر تم نقل شاليط من في سيارة عبر معبر كرم أبو سالم.

كما ان اسرائيل رفضت ان تسمح للسفير الفرنسي في إسرائيل كريستوف بيجو ان يشارك في مراسم استقبلا شاليط في قاعدة تل نوف.

وحسب هآرتس فان ساركوزي وصف نتنياهو بالكذاب لأنه رفض أن يعطي ساركوزي أي فضل في الإفراج عن شاليط.