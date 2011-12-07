الهندي يعود لعمله اليوم وتعويض ما تم خصمه من رواتب الموظفين الشهر الحالي

فلسطين اليوم-غزة

أكدّ رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سهيل الهندي أنه سيعود إلى عمله في "الأونروا"، صباح اليوم الاربعاء، بشكل طبيعي.

وقال الهندي في تصريح:" أصدر عدد من رؤساء دوائر ومناطق في "الأونروا" بيانات أكدوا فيها بعد الحديث للمفوض العام فيليبو غراندي على عدم ممارسة أي أنشطة نقابية خارجية إلا بالتقيد بعدد من اللوائح والموافقة على تلك الأنشطة من قبل الوكالة".

وأضاف:" تم تعويض إضرابات العملية التعليمية التي حدثت مؤخرًا، بتمديد بعض الأيام الدراسية في مدارس الأونروا، وخصمت الوكالة بعض الأموال من رواتب الموظفين الشهر الماضي، لكنها ستُعّوضها في راتب الشهر الحالي".

وأوضح أن المشكلة التي حدثت مؤخرًا، لم تكن شخصية معه، وإنما كانت رفضًا لبعض قرارات "الأونروا"، مبينًا وجود تعهد من المفوض العالم لـ"الأونروا" بإعادته إلى العمل اليوم.

وكان أكثر من سبعة آلاف معلم من اتحاد الموظفين العرب في الوكالة، شاركوا في اعتصام داخل مقر "الأونروا" بغزة في يوم المعلم العالمي احتجاجًا على قرارات اتخذتها "الأونروا" مؤخرًا بحق موظفيها بينها وقف رئيس الاتحاد سهيل الهندي عن العمل ثلاثة أشهر.