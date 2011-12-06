قتلى وجرحى في تجدد الاشتباكات في اليمن

فلسطين اليوم-وكالات

سقط قتلى وجرحى في تجدد الاشتباكات باليمن بين القوات الحكومية والقوات المناوئة لحكم الرئيس علي عبد الله صالح أثناء اتفق المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم على تقسيم الحقائب الوزارية في حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها.

وقالت مصادر إعلامية يمنية, إن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والمجلس الوطني لقيادة الثورة قد اتفقا على تقاسم الحقائب الوزارية في حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها مناصفة, في حين اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة تعز بين قوات موالية للرئيس اليمني ومسلحين مؤيدين للثورة.

وأوضح المصدر اليمني أن حقائب الداخلية والإعلام والمالية والتخطيط ستكون من نصيب المجلس الوطني لقيادة الثورة، بينما ستكون حقائب الدفاع والنفط والخارجية من نصيب حزب المؤتمر الشعبي العام.