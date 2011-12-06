معهد دراسات التنمية يختتم فعاليات مشروع شباب اليوم قادة الغد

فلسطين اليوم- غزة

اختتم معهدIDS دراسات التنمية أمس ، فعاليات مشروع شباب اليوم قادة الغد ضمن مهرجان أوبريت الشباب بمركز رشاد الشوا الثقافي بغزة.

بدأ المهرجان بالقرآن الكريم ثم السلام الوطني الفلسطيني الذي قامت بعزفه فرقة "وتر بان", حيث تخلله كلمة مدير معهد دراسات التنمية د.محمد مقداد حول ماهية حقوق الشباب وأهميتها في نهوض المجتمع ورقيه.

كما تضمن المهرجان وصله فنية وطنية مقدمة من فرقة "هيب هوب", أعقبه مادة إعلامية عبر شاشات عرض LCD لدعوة الشباب للتمسك بحقوقهم.

واختتم المهرجان بأوبريت شباب اليوم قادة الغد الذي تخلله عدة مقتطفات إعلامية تتحدث عن حقوق الشباب المهدورة إضافة لحق المعاقين في العيش بكرامة في ظل المجتمع .

ويقوم معهد دراسات التنمية بتنفيذ مشروع شباب اليوم قادة الغد والذي يهدف إلى تطوير الوعي القانوني لدي الشباب في قطاع غزة بحقوقهم المكفولة لهم ، وتعزيز التوجهات السلمية للتغير لدى هؤلاء الشباب من خلال تزويدهم بآليات تغيير قيادية سلمية حديثة تساعدهم على تغيير واقعهم وتعزز من دورهم في تحقيق التنمية والتغير.