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الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من محافظتي قلقيلية وبيت لحم

  • 06:23 - 06 ديسمبر 2011
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الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من محافظتي قلقيلية وبيت لحم

فلسطين اليوم _ قلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من قرية كفرقدوم في محافظة قلقيلية بعد اقتحام القرية.

وذكر شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة باليات عسكرية داهمت القرية بعد منتصف الليل الماضية وفتشت المنازل قبل اعتقال كل من انس برهم ( 20 عاما)، ورفعت برهم  (20 عاما)، وعبد الله رجب ( 21 عاما)، وعبد الحفيظ أنور ( 20 عاما )، كما قامت بتسليم المواطن إيهاب مؤيد استدعاء لمقابلة مخابراتها.

يذكر أن حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال قد تزايدت بحق أهالي كفر قدوم بعد انطلاق مسيراتهم الأسبوعية المطالبة بفتح الشارع الرئيس للقرية المغلق منذ 9  سنوات.

 

 

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