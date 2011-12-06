مشروع قانون: توقيع تعهّد "الولاء لإسرائيل" للحصول على الهوية

فلسطين اليوم _ وكالات

يستعد عضو الكنيست الإسرائيلي داني دنون "الليكود" لطرح مشروع قانون جديد أمام الكنيست خاص بالمواطنين الفلسطينيين والمتمثل بضرورة التوقيع على وثيقة "الولاء لدولة الاحتلال" حال أرادوا الحصول على "هوية أو جواز سفر أو رخصة قيادة سيارة".

وبحسب ما نشره موقع صحيفة "معاريف"، أمس، فقد برّر دنون هذا المشروع، بوجود العديد من المواطنين الفلسطينيين الذين يعملون ضد دولة إسرائيل والتي تقدم لهم الخدمات , على حد زعمه، ولذلك كل من لا يقدم "الولاء للدولة" يجب عدم تقديم أي خدمات له، قائلاً :"حان الوقت لكي نقوم بتغيير القوانين التي تسمح للبعض بالعمل ضد الدولة.

وأشار الموقع إلى أن هذا المشروع للقانون الجديد الذي ينوي دنون طرحه، سوف يساهم في توتير الأجواء بشكل كبير في إسرائيل، خاصة بعد طرح العديد من القوانين على الكنيست الإسرائيلي التي تمس، بشكل كبير، جوانب الديمقراطية وحقوق الإنسان، الأمر الذي دفع وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأميركية هيلاري كلينتون للتعبير عن قلقها الشديد من تراجع الديمقراطية في إسرائيل أمس، ارتباطاً بمشروع قانون ملاحقة منظمات اليسار الإسرائيلي وتحديد الدعم المالي لها.