معهد (IDS) يعقد المؤتمر الشبابي الفلسطيني الأول

فلسطين اليوم: غزة

عقد معهد دراسات التنمية (IDS) مؤتمراً شبابيا تحت عنوان " الشباب قادر على قيادة التنمية والتغيير" وقد كان المؤتمر الشبابي الأول بحضور عددٍ من الشخصيات السياسية والاعتبارية وصناع القرار, وذلك ضمن مشروع شباب اليوم قادة الغد بشراكة وبتمويل من المساعدات الشعبية النرويجية (NPA).

وقد تخلل المؤتمر العديد من الجلسات الرئيسية تناولت العديد من القضايا الشبابية الهامة المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية التنموية للشباب والحراك الشبابي في فلسطين والتغيير بالإضافة لمتطلبات تعزيز القيادة الشبابية لعملية التنمية والتغيير والتي شارك فيها العديد من الشخصيات السياسية والاعتبارية.

ومن جهته تحدث الدكتور محمد المدهون وزير الشباب والرياضة حول واقع الشباب الفلسطيني والإستراتيجية الوطنية التنموية للشباب, وقال أن الوزارة تسعي جاهدة لتحقيق العديد من الاستراتيجيات القائمة علي دعم ومناصرة الشباب.

وأشار المدهون حول مدي مساهمة الوزارة في صناعة قيادات ورموز شبابية عبر مشاريع التأهيل الشبابي وتلبية الاحتياجات الشبابية وتنمية الموارد المالية لدعم الشباب عبر صندوق دعم الشباب ومشاريع التمويل.

ومن جانبه فقد استخلص الدكتور عدنان أبو عامر المحلل السياسي العديد من التوصيات التي جاءت في المؤتمر, اشتملت علي عدة دعوات موجهة للمؤسسات الوطنية والحكومية والتنظيمات الشبابية وذلك بدعم ومؤازرة الشباب الفلسطيني والتشبيك بين المؤسسات العربية والدولية بمساعدة المنظمات ذات الخبرة والعلاقة وتوسيع مشاركة الشباب في التجمعات والفعاليات الدولية في جميع المجالات مشيرًا بتهيئة المناخ الأمن الذي يكفل للشباب حرية الانطلاق للمشاركة الفاعلة والبناء المتواصل.

وقد أكد أبو عامر على منح الشباب دور حقيقي في صناعة القرار السياسي والعمل علي تخفيض سن المشاركة الشبابية في المؤسسات الرسمية , بالإضافة إلى تفعيل إستراتيجية وطنية شاملة تركز علي تنمية الشباب وتوجيه الخطط والتشريعات للعناية بموضوعهم مع فتح القنوات للمشاركة الحقيقية الشبابية في إعداد هذه الخطط التنموية.

فيما أعلنت مجموعة من القيادات الشابة والفاعلة– خلال المؤتمر- عن استعدادات وتحضيرات لها بإعداد قائمة شبابية تخوض غمار المجلس التشريعي في الانتخابات التشريعية القادمة في مايو المقبل.