صحيفة ألمانية: "إسرائيل" أفرجت عن أموال السلطة مقابل غواصة نووية

فلسطين اليوم: ترجمة خاصة

ذكرت صحيفة "ولت سونتاغ" الألمانية أنه بفضل الضغوط الألمانية على الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو أفرجت حكومته عن أموال السلطة الفلسطينية.

ووفقا للصحيفة فان ألمانيا اشترطت على "إسرائيل" الإفراج عن الأموال مقابل بيعها الغواصة الثالثة من نوع دولفين.

وأشارت الصحيفة ذاتها أن مساعدي المستشارة انديلا ميركل قالوا لكبار المعارضة الألمانية بان ألمانيا وافقت علي بيع "إسرائيل" الغواصة النووية يوم الأربعاء الماضي بعد أن وافقت "إسرائيل" على الإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية.

جدير بالذكر أن صحيفة أردنية قالت يوم أمس أن جهود العاهل الأردني عبد الله الثاني مع الأطراف الدولية أدت بإسرائيل للإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة منذ شهرين.