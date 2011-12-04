بالأسماء..الاحتلال يمنع أهالي 20 أسيرًا محررًا من السفر

فلسطين اليوم-رام الله

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع بعضٍ من أهالي الأسرى المحررين وفق صفقة تبادل الأسرى، من السفر خارج الضفة الغربية المحتلة للقاء ذويهم المحرَّرين والمبعدين إلى الخارج، في غزة وقطر وتركيا.

ورصدت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين (UFree) ، منع سلطات الاحتلال لذوي عشرين أسيرًا محررًا من السفر خلال شهر تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، بينهم أطفال ونساء وكبار بالسنّ، قامت القوات الإسرائيلية بإرجاعهم خلال محاولتهم العبور من نقطتي "جسر الملك حسين" و"الكرامة" الحدوديتين مع الأراضي الأردنية.

وأفادت الشبكة الأوروبية في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، الأحد ، أنّ شرطة المعابر الإسرائيلية أبلغت أهالي المحرَّرين أنهم ممنوعين من السفر لـ "أسباب أمنية" لم تقم بإيضاحها، رغم استيفائهم لكامل الأوراق اللازمة للسفر، وعدم وجود منع مسبق في ملفاتهم الأمنية.

واعتبرت الشبكة الحقوقية التي تتخذ من أوسلو مقرًا لمكتبها الرئيس، أنّ المنع التعسفي الذي يلاقيه ذوو المحررين، ليس إلا وسيلة عقابية تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين تمتدّ إلى المحررين منهم، منوهةً إلى مخالفتها كافة القوانين التي تكفل للمواطنين بالضفة الغربية حرية الحركة والسفر.

وطالبت الشبكة الأوروبية الوسيط الراعي لصفقة تبادل الأسرى في مصر وألمانيا، بالتدخل لدى الاحتلال من أجل إلزامه بتحقيق بنود الصفقة، ورفع قبضته على حركة تنقل أهالي المحررين، الذي يعدّ مساسًا واضحًا بالاتفاق المبرم بين الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية.

وكشفت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، أنها تتواصل مع العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية، وأخرى داخل الأراضي المحتلة، للضغط على الجانب الإسرائيلي داخليًا وخارجيًا، للسماح لأهالي المحرَّرين بالسفر وفق ما يقتضيه القانون الدولي، ومواثيق حقوق الإنسان كافة.

وفيما يلي أسماء الأسرى المبعدين الذين يواصل الاحتلال منع ذويهم من السفر خارج الضفة المحتلة، مع تبيان صفة القرابة للممنوعين من السفر، وفق ما رصده ممثل الشبكة الأوروبية في الضفة الغربية المحتلة.

اسم الأسير المحرر -المنطقة الممنوع من السفر

احمد عيد جواد نابلس -اخوانه

ايمن قفيشة الخليل- زوجته

علاء قفيشة الخليل- زوجته

علي سعيد بلال(عبادة بلال) نابلس- زوجته ووالدته

كفاح نواهضة جنين -اخوه

نائل سعدي السخل نابلس -اخوه

ماجد الجعبة الخليل -3 اخوة

زكريا لطفي نجيب القدس -اولاده

راتب عبد الله الاجرب رام الله -اولاده

امير ثوالمة نابلس -أهله

جابر البرغوثي رام الله- زوجته

خالد محمد شفيق طه القدس -أهله

شعيب ابو سنينة القدس -اولاده

طارق الحليسي القدس -اخوه عبد الناصر

محمود القواسمة الخليل -والدته ووالده

مراد رجوب الخليل -والده

علي القاضي رام الله -والدته ووالده

سعيد شلالدة الخليل -والدته ووالده

عبدالله عرار رام الله -زوجته

عبد الحكيم عزيز حنيني جنين- زوجته