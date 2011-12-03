المحرر الرازم يدخل القفص الذهبي..ويحتفل بعقد قرانه

فلسطين اليوم _ غزة

احتفلت غزة اليوم بإعلان عقد قران الأسير المقدسي المحرر فؤاد الرازم الذي أمضي واحدا وثلاثين عاما في الاسر بعد ان تمكنت خطيبته من الوصول إلى قطاع غزة من مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وودع الرازم 52 عاما العزوبية بعد أن ودع قبل نحو شهرين حياة السجن بخروجه في صفقة وفاء الأحرار التي كفلت الحرية لنحو 450 أسيرا وصل معظمهم الى قطاع غزة.

وقال الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي والذي أعلن زفاف الأسير الرازم على الفتاة ميس أبو الرب أن هذا الفرح يؤكد على عزيمة الشعب الفلسطيني وإصراره على الفرح رغم كل قيود الاحتلال مشيرا الى ان وحدة الشعب الفلسطيني تجسدت من جديد فالعريس من مدينة القدس المحتلة والعروس من جنين أما الفرح فهو في قطاع غزة.

واكد الشيخ عزام ان غزة كلها تحتفل بالأسير الذي امضي معظم سني عمره مدافعا عن فلسطين والمسجد الاقصى، متمنيا الحياة السعيد له وأن يحقق الله أمنيته بالعودة القريبة الى منزله في القدس المحتلة.

وأعلن الشيخ عزام ان وكيل العروس هو الأسير المحرر طارق عز الدين وذلك بعد عدم تمكن والد العروس من الوصول الى قطاع غزة.

الجدير ذكره أن المحرر الرزم أفرج عنه إلى قطاع غزة ضمن 477 أسيراً وأسيرة شملتهم المرحلة الأولى من صفقة التبادل "وفاء الأحرار" التي أبرمت برعاية مصرية بين حركة حماس وإسرائيل.