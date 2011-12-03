تبادل لإطلاق النار بين مسلحين ليبيين وحرس الحدود التونسي

فلسطين اليوم-وكالات

قال مصدر إعلامي ليبي, إن تبادلا لإطلاق النار حصل بين دورية تابعة لحرس الحدود التونسية، ومسلحين ليبيين ليلة الجمعة - السبت في منطقة "التويا" قرب الحدود الليبية.

ونقلت إذاعة تطاوين التونسية التي تغطي جنوب شرق تونس عن مصادر أمنية قولها إن تبادل إطلاق النار تم حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي ليلة أمس بين دورية تونسية وسيارة ليبية يستقلها عدد من المسلحين في منطقة "التويا".

وتقع منطقة "التويا" التونسية على الخط الحدودي الجنوبي بين تونس وليبيا، على بعد نحو 100 كلم جنوب المعبر الحدودي التونسي المشترك "رأس جدير", المغلق منذ أربعة أيام بسبب تزايد حدة التوتر بين الجانبين التونسي والليبي.

وقال المصدر إن تبادل إطلاق النار "لم يسفر عن وقوع إصابات في الجانب التونسي"، مشيرا إلى أن السيارة الليبية "تمكنت من الفرار إلى عمق الأراضي الليبية".

ويُسجل هذا الحادث، في وقت تشهد فيه الحدود التونسية – الليبية حالة من التوتر الشديد، ما دفع بالسلطات التونسية إلى إقفال المعبرين الحدوديين مع ليبيا "الذهيبة - وازن"، و"رأس جدير"، إلى جانب إرسال تعزيزات عسكرية وُصفت بالهامة على طول الحدود مع ليبيا .