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الرابطة الإسلامية توزع مجلة صوت الرابطة على طلبة جامعات القطاع

  • 10:13 - 03 ديسمبر 2011
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الرابطة الإسلامية توزع مجلة صوت الرابطة على طلبة جامعات القطاع

 فلسطين اليوم-غزة

وزعت الرابطة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت, مجلة صوت الرابطة الإسلامية للعدد 46 حيث تم توزيعه على جامعات قطاع غزة وأفرعها في مختلف المناطق.

وأوضح الأخ منذر عزام أمين سر الرابطة في قطاع غزة أن ما يقارب من 10الاف نسخة  تم توزيعها على طلبة الجامعات, موضحاً, أن المجلة حملت العديد من المواضيع الشيقة والمختلفة والتي تضمنت موضوع الصدق وإرشادات ومواضيع اجتماعية والعديد من القصص والشعر والمواضيع الشاملة وأهم النصائح التي يمكن أن يستفيد منها الطلبة.

بدورهم عبر الطلبة عن شكرهم وامتنانهم للرابطة الإسلامية لما تقوم به من جهد تهدف من خلاله إلى الارتقاء بالطلبة والعلم.

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