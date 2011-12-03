مستوطنون يعتدون على مسن بالضرب قرب ايتمار شرقي نابلس

مستوطنون يعتدون على مسن بالضرب قرب مستوطنة ايتمار شرقي نابلس

فلسطين اليوم _ نابلس

اعتدى مستوطنون إسرائيليون صباح اليوم السبت، على المسن الفلسطيني ناجح عبد القادر (60 عاما) خلال تواجده في ارضه، بالقرب من مستوطنة "ايتمار" شرقي قرية سالم شرقي نابلس.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية ان عددا من المستوطنين هاجموا المواطن ناجح عبد القادر وهو يقوم بحراثة ارض شرقي قرية سالم، واعتدوا عليه بالضرب المبرح وطروده من المكان.

وأضاف دغلس ان بؤرة استيطانية تدعى "سكالاي" على بُعد مئات الامتار من الموقع يُعتقد ان المستوطنين قدموا منها.