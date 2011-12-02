نيويورك تايمز: مصر الجديدة ولاية إسلامية ونتنياهو قلق

فلسطين اليوم – وكالات

وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية المشهد الانتخابي في مصر بأنه يعبر عن «ولاية إسلامية جديدة في مصر»، وتوقعت حصول الإسلاميين، خاصة السلفيين على ٢٥٪ من مقاعد برلمان الثورة، ليسيطروا مع الإخوان المسلمين على ٦٥٪ من المقاعد.

وأوضحت الصحيفة أن السلفيين كانوا «المفاجأة الكبرى» في الانتخابات، بعد أن حققوا انتصاراً على الأحزاب الليبرالية وشباب الثورة.

وقد قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة لجنة الخارجية والامن في الكنيست الاسرائيلي الاثنين الماضي بأنه يامل ان يستقر اتفاق السلام بين اسرائيل ومصر

وحسب اقواله فان موجة إسلامية تجتاح العالم العربي وإسرائيل الان تقف امام واقع غير مستقر والأخطر الوضع في مصر