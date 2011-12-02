أحمد حسن للدعيع: زد عدد مبارياتك ما شئت فأنا العميد

القاهرة/ أكد أحمد حسن لاعب الزمالك وقائد منتخب مصر أنه لا توجد لديه أي مشكله إذا قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإضافة ست مباريات دولية جديدة إلى رصيد محمد الدعيع حارس مرمى منتخب السعودية مثلما نشرت بعض الصحف السعودية.

وقال الصقر في تصريحات لموقعه الرسمي: "الفارق بيني وبين الدعيع أنني مازلت لاعبا داخل المستطيل الأخضر، ولكنه اعتزل كرة القدم، وأنا مازلت قادرا على العطاء وعلى تمثيل منتخب مصر في عدة مباريات أخرى بإذن الله".

وتابع: "إذا قام الفيفا بإضافة ست مباريات جديدة للدعيع، أو حتى 16 مباراة، فسأجتهد وأقاتل لتخطي هذا الرقم والانفراد بلقب عميد لاعبي العالم".

وكانت الصحف السعودية قد أكدت أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيقوم بدفع رسوم للفيفا عن ستة مباريات ودية لعبها الدعيع مع المنتخب السعودي ليتم احتسابها دولية وتضاف لرصيد الحارس المعتزل.

من ناحية أخرى، أكد الصقر أنه يمتلك أيضا العديد من المباريات الودية الدولية التي لم تحتسب له في رصيده، وطالب الصقر مسؤولي اتحاد الكرة المصري برئاسة سمير زاهر بارسال طلب إلى الفيفا والمطالبة باحتساب هذه المباريات ضمن المباريات الدولية ليتم اضافتها إلى رصيدي مثلما فعل الاتحاد السعودي مع الدعيع.

وأضاف صاحب القميص رقم 17: "أناشد الدعيع والاتحاد السعودي لكرة القدم أنه إذا تخطيت الدعيع في المستقبل بعد إضافة المباريات السته ألا يبحثوا عن مباريات أخرى جديدة ويقوموا بدفع مقابل مادي للفيفا من أجل احتسابها".

وفي نهاية حديثه قال الصقر: "حتى الآن لم يحسم الفيفا أمر إضافة مباريات جديدة للدعيع، ومازال حتى الآن بنفس عدد مبارياتي الدولية وهو 178، فدعونا ننتظر ونرى ماذا سيقول الفيفا، وإذا تم احتساب هذه المباريات سأكون أول شخص يبارك له، لأنه في النهاية سيكون اللقب عربيا بيننا".