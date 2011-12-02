الجنزوري يضع اللمسات الأخيرة للحكومة الجديدة‏..‏ وتوقعات بإعلانها غدا

فلسطين اليوم: القاهرة

واصل الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أمس مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة‏,‏ وصرح مصدر بمكتب رئيس مجلس الوزراء لـ الأهرام بأن إعلان التشكيل سيتم غدا‏,‏ وكان الجنزوري قد توجه صباح أمس إلي المجلس الأعلي العسكري لعرض آخر ما توصل إليه‏.‏

وقد أعلن الدكتور الجنزوري بقاء عشرة وزراء من الوزارة الحالية, بينما سيتم اختيار ثلاثة وزراء من الشباب, وسيدتين.ونفي ما تردد عن توليه إحدي الحقائب الوزارية.

وأوضح أن حكومته ستتضمن أيضا اثنين من الوزراء القدامي الذين كانوا موجودين قبل ثورة52 يناير, وأكد أن التشكيل الجديد لن يضم نوابا لرئيس مجلس الوزراء. وأن وزير الداخلية لن يكون مدنيا.

وقد استقبل الجنزوري أمس جمال العربي وكيل وزارة التربية والتعليم المرشح لتولي الوزارة, وحسين الشبكشي المرشح لتولي وزارة الاستثمار, والمستشار عادل عبدالحميد المرشح للعدل, وشاكر عبدالحميد المرشح للثقافة.

وأشارت مصادر أخري إلي أن هناك اتجاها لدمج بعض الوزارات كالسياحة والطيران معا, والتخطيط والتعاون الدولي معا, بينما يفاضل الجنزوري حاليا بين الدكتور محمد حمزة عميد كلية الآثار ـ جامعة القاهرة, والدكتور مصطفي أمين ـ الأمين العام الحالي لمجلس الآثار لتولي وزارة الآثار.

وأكد مصدر رفيع المستوي بالمجلس فصل التموين عن الضمان الاجتماعي, وتم اختيار جودة عبدالخالق وزيرا للتموين.

وأشارت بعض المصادر إلي إمكان تولي الدكتور عمرو الشوبكي, الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية, وزارة الإعلام, وتردد أن الجنزوري استقبله أمس.

وأكد الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية الحالي, والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل, عدم مشاركتهما في الحكومة الجديدة.