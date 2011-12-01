قبيل مليونية الغد.. هدوء حذر في التحرير ومسيرة تطالب بتسليم السلطة

فلسطين اليوم _ القاهرة

قبل يوم من مليونية الغد، سادت حالة من الهدوء الحذر مساء اليوم الخميس ميدان التحرير، بعد ما شهده من اشتباكات بين الباعة الجائلين، وبعضهم البعض، بالزجاجات الفارغة والعصى حول أماكن عرض البضائع الخاصة بهم، وشكلت اللجان الشعبية مجموعة من اللجان النظامية نظمت أماكن الباعة الجائلين بجوار الأرصفة فى مختلف أرجاء الميدان ومنعهم من الوقوف فى الوسط لعرض بضائعهم، الأمر الذى لاقى قبولا من الباعة تجنبا لحدوث أى اشتباكات.

وتجمع عشرات المتظاهرين وسط الميدان، ثم تحركوا فى مسيرة طافت الميدان للمطالبة بتسليم الجيش للسلطة مرددين من الهتافات " ربك وحده اللى بيحمينا والجيش مكانة سينا " و "احنا الثوار الاحرار وهنكمل المشوار " " يا نجيب حقهم يا نومت زيهم " " لسة الدم المصرى فاير لساها ثورة يناير ".