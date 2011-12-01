وداعاً للمعاناة عبر معبر رفح

مصدر مصري : قريباً فتح السفارة المصرية بغزة وانهاء ملف الممنوعين من السفر

فلسطين اليوم _ القاهرة(خاص)

صرح مصدر مصري مسؤول انه يتم العمل حاليا بفكر جديد ومتغير عما كان سائداً في عهد جهاز "أمن الدولة" سابقاً, كاشفاً عن تسهيلات جديدة على معبر رفح ووضع المسافرين بشكل عام.

وقال المصدر في حديث خاص لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" :" سيتم إنهاء ملف الممنوعين من السفر من قبل جهاز الأمن الوطنى السابق " , موضحاً انه سيتم رفع أسماء الحالات البسيطة , منوها انه سيتم دراسة الحالات المتبقية تمهيداً لرفعها بشكل كامل.

وكشف المصدر أن السفارة المصرية بغزة سيعاد افتتاحها مع استقرار الأوضاع في الجانب المصري وتطبيق المصالحة الفلسطينية , وذلك بهدف تسهيل دخول الفلسطينيين لمصر .

وفي السياق ذاته قال المصدر أن جهاز الأمن الوطني الحالي عبر مقره في معبر رفح يقدم تسهيلات للحالات الخاصة والمرضية التي تستدعي السفر لمصر .

وأضاف :" إننا نعطي الأمل لأهل غزة حيث لا يوجد ممنوعين من السفر لمصر وان العدد سيكون مفتوحا بدون أرقام محددة".