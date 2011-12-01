ست دقائق كادت تكشف أسراراً إسرائيلية خطيرة لحزب الله

فلسطين اليوم _ القدس المحتلة

أزالت الرقابة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال مساء أمس الأربعاء، مقطع فيديو من الموقع الاجتماعي "you tube"، بعد إبلاغ عدد من الصحفيين العاملين في صحيفة يديعوت احرونوت، الرقابة العسكرية، بوجود مقطع فيديو يظهر عدداً من الخرائط السرية للجيش الإسرائيلي، في إحدى القواعد العسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان.

وتضمن المقطع الذي تجاوزت مدته الست دقائق خرائط سرية لجيش الاحتلال، وعدداً من الأوراق التي تحتوي على أوامر عسكرية لقادة من الجيش، بالإضافة إلى إظهاره العديد من أنظمة التحكم والاتصال الخاصة بالجيش الإسرائيلي.

وظهر في المقطع أيضاً عدد من الجنود الإسرائيليين ، وفي نهاية المقطع كشف جميع الجنود الإسرائيليين عن أسمائهم بشكل كامل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "يوئاف مردخاي" في تعليقه على الموضوع: "تم منح منظمة حزب الله معلومات بغاية الحساسية، وكادت أن توفر على الحزب الكثير في حال حصولها عليه".

وأضاف:"نحن ننظر إلى هذا الأمر بمنظور شديد الخطورة، وسيتم التحقق من الموضوع، ومعاقبة الفاعلين".