المجلس العسكري يبحث مع القوى السياسية اختصاصات المجلس الاستشاري

فلسطين اليوم _ القاهرة

اجتمع الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى، مع عدد من مرشحي الرئاسة ورؤساء الأحزاب ورموز القوى السياسية والوطنية بمقر وزارة الدفاع بكوبرى القبة.

تناول اللقاء أسس وآليات إنشاء المجلس الاستشاري وطبيعة تكوينه واختصاصاته، ووضع المعايير والإجراءات القانونية المطلوبة، وبحث ترتيبات إصدار قرار بتشكيل المجلس الاستشاري والمهام والاختصاصات التى سيقوم بها لمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال المرحلة القادمة.

حضر اللقاء عمرو موسى والدكتور محمد سليم العوا مرشحا رئاسة الجمهورية، والدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد والدكتور محمد المرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، والمهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، وعماد عبد الغفور رئيس حزب النور، والسيد منصور حسن وكيل مجلس الشعب الأسبق، والدكتور أحمد كمال أبو المجد وزير الإعلام الأسبق، والمستشار تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وسامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور محمد نور فرحات نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ورجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس حزب المصريين الأحرار، والسيد لبيب السباعى أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، والدكتور ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطنى، والدكتور معتز بالله عبد الفتاح، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.