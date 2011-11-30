الشرطة تلقي القبض على 69 شخصاً مطلوبين للعدالة في المحافظات الشمالية

الشرطة تلقي القبض على 69 شخص مطلوبين للعدالة في المحافظات الشمالية

فلسطين اليوم: محافظات الضفة الغربية

ألقت الشرطة اليوم القبض على 69 شخصاً مطلوبين للعدالة، ونفّذت 159 مذكرة قضائية في المحافظات الشمالية.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه ومن خلال المتابعة الحثيثة للأشخاص الهاربين من وجه العدالة من قبل مراكز طمون والفارعة وعقابا وقسم التنفيذ بمركز المدينة في محافظة طوباس، تم إلقاء القبض على (9) أشخاص مطلوبين للعدالة صادر بحقهم أوامر حبس لعدم دفع الدين.

وأضاف البيان انه تم تنفيذ (7) مذكرة قضائية صادرة من المحاكم والنيابة العامة تنوعت ما بين مذكرات إحضار بقضايا شيك بدون رصيد ومذكرات محكومية.

وفي محافظة أريحا، تم إلقاء القبض على (8) أشخاص مطلوبين للعدالة صادر بحقهم أوامر حبس لعدم دفع الدين. وقد تم تنفيذ (30) مذكرة قضائية صادرة من المحاكم والنيابة العامة.

وفي محافظة قلقيلية لاقى قسم التنفيذ في مركز شرطة المدينة القبض على 5 أشخاص مطلوبين للعدالة وصادر بحقهم أوامر حبس لعدم دفع الدين ونفذ 26 مذكرة قضائية. بينا ألقى مركزي شرطة كفر زيباد وكفر ثلث القبض على شخصين مطلوبين للعدالة ونفذا 14 مذكر قضائية.

أما في محافظة رام الله و البيرة فقد ألقت الشرطة القبض على 19 شخص مطلوب للعدالة ونفذت 50 مذكرة قضائية صادرة عن النيابة والمحاكم المختلفة في رام الله ، ومن بين المطلوبين شخصين صادر بحقهما 15 مذكرة قضائية من بينها ستة أوامر بالحبس لعدم دفع الدين.

وفي ذات السياق ألقت الشرطة القبض على 26 شخصا مطلوبا للعدالة في محافظة جنين.

وأوضح البيان انه ومن خلال المتابعة الحثيثة للأشخاص الهاربين من وجه العدالة من قبل مراكز شرطة المحافظة و قسم التنفيذ بمركز المدينة فقد تم إلقاء القبض على (26)شخصا مطلوبا للعدالة صادر بحقهم أوامر حبس لعدم دفع الدين .

و تم تنفيذ (32) مذكرة قضائية صادرة من المحاكم و النيابة العامة تنوعت ما بين مذكرات إحضار وتوقيف وقبض نيابة وحضور، وقد تم إحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وقد تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.



