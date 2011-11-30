انتهاء فرز نتائج تصويت المصريين فى الخارج

فلسطين اليوم- القاهرة

صرح المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن جميع السفارات المصرية التى أجريت فيها الانتخابات فى المرحلة الأولى قد أرسلت نتائج تصويت المصريين بالخارج لوزارة الخارجية، حيث قامت الوزارة بالفعل بإرسال تلك النتائج إلى اللجنة العليا للانتخابات لإضافتها إلى ما لديها من نتائج.

وأضاف المتحدث أن الخارجية كانت قد أنشأت 127 لجنة عامة فى 127 سفارة مصرية بالخارج، أجرت جميعها الفرز بحضور ممثلين على الجالية وأرسلت النتائج للقاهرة، باستثناء ثلاث أو أربع سفارات لم تتلق بطاقات تصويت أى من المصريين المقيمين، حيث تلقت غرفة العمليات فى وزارة الخارجية تلك النتائج وأحالتها إلى اللجنة العليا أولا بأول دون توقف على مدار الثمانى والأربعين ساعة الماضية، وحتى صباح اليوم الأربعاء.

وجاءت لجنة السفارة المصرية فى الرياض فى مقدمة أعداد الناخبين المصريين بالخارج، حيث قامت بتلقى وفرز أصوات أكثر من 35 ألف ناخب خلال يومين فقط، رغم أن هذا الرقم يفوق عدد الناخبين فى 35 لجنة فرعية فى مصر، وذلك من خلال ملحمة مصرية حقيقية تعاون فيها 300 متطوعا من أبناء الجالية المصرية مع طاقم السفارة واصلين الليل بالنهار على مدار اليومين الماضيين حتى أمكن الانتهاء من الفرز وإرسال النتائج للجنة العليا للانتخابات.

وجاءت الكويت فى المرحلة الثانية من حيث عدد المصوتين فى المرحلة الأولى من الانتخابات، حيث تلقت السفارة المصرية وفرزت نحو 26 ألف بطاقة اقتراع، وتلتها الإمارات بعدد 12 ألف بطاقة. بينما شارك فى التصويت 27 مواطنا مصريا من إجمالى الناخبين المصريين المسجلين فى إسرائيل وعددهم 45 ناخبا، وجاءت فى نهاية القائمة لجنتا الإكوادور وتشيلى اللتان صوت فى كل منهما مواطن واحد فقط.