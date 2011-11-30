إدخال مسلزمات بناء لمشاريع " UNDP "

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء، عن فتح معبر كرم أبو سالم جزئياً لإدخال مساعدات غذائية ووقود بالإضافة إلى مواد بناء لصالح المشاريع الدولية.

وأوضح المهندس رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق البضائع إلى قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال ستفتح معبر كرم أبو سالم الذي يقع جنوب شرق قطاع غزة جزئياً لإدخال 200 إلى 210 شاحنة محملة بالمساعدات ومستلزمات للقطاعين التجاري والزراعي.