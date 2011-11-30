إيسلندا تعترف بفلسطين

فلسطين اليوم _ رام الله

أعلن وزير الخارجية بحكومة رام الله رياض المالكي أن ايسلندا اعترفت بدولة فلسطين وذلك بعد تصويت ايجابي في البرلمان الإيسلندي ليبلغ عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين 130.

وقال المالكي في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية "إن البرلمان الإيسلندي صوّت على الاعتراف بدولة فلسطين وأن تصويت البرلمان الايسلندي جاء بعد استكمال مشروع الاعتراف بدولة فلسطين المقدم من قبل الخارجية الايسلندية، الذي نال الأغلبية بحصول القرار على 38 صوتا دون أي معارضة".

وأوضح "أنه باعتراف ايسلندا الاخير، يصل عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 130 دولة".

وثمن المالكي "قرار البرلمان الإيسلندي حيث أن هذا الاعتراف يضاف إلى مجموع الانجازات السياسية الفلسطينية التي تحققت مؤخرا، والتي تعكس الجهد الدبلوماسي الذي بذلته وزارة الشؤون الخارجية مع نظيرتها الايسلندية عبر مشاورات سياسية متواصلة، تجسدت بشكل خاص بزيارة وزير الخارجية الايسلندي أسور ستارفيد لفلسطين في يوليو الماضي".

وأضاف الوزير الفلسطيني أنه سيقوم "بزيارة سريعة لإيسلندا لتسلم قرار الاعتراف والتوقيع على اتفاقية الاعتراف المتبادل لاقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين".