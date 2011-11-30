بلدية خانيونس تشرع بتطوير شارع جورت اللوت بدعم البنك الدولي

فلسطين اليوم- خانيونس

قالت دائرة المشاريع في بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة، انها شرعت فعلياً بتطوير شارع جورت اللوت رقم (60) الواصل بين شارع السكة الحديد غرباً وصولاً إلى مسجد الغانم بتمويل من البنك الدولي قدره (130) ألف دولار تقريباً من خلال وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع لجان الأحياء.

وأوضحت المكتب الإعلامي للبلدية خلال تقرير فني صدر عنه اليوم، أهمية الأعمال الجاري تنفيذها للشارع المذكور البالغ طوله (300) متر تقريباً بعرض (15) متر، والذي يشمل إلى جانب ذلك تطوير الجزء المجاور لمدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز.

وكانت البلدية خلال الفترة الماضية بتنفيذ أعمال فتح الشارع وإزالة التعديات الموجودة على حرمة من قبل بعض المواطنين إلى جانب نقل أعمدة الإنارة والهاتف تمهيداً لتطويره بالكامل سيما وأنه يربط مرفقاً حيوياً وهاماً في المنطقة ويصل غربها بشرقها ويعد طريقاً مختصراً للوصل إلى شارع السكة.

وأوضح التقرير بأن طواقم البلدية المختلفة قامت من خلال شركة المقاولات المنفذة للمشروع ببناء أحجار جبهة للأرصفة وتنفيذ أعمال التسوية وفرد ناتج كسارة تمهيداً لتبليط الشارع ببلاط الإنترلوك.

ودعت البلدية المواطنين إلى بذل جهودهم في المحافظة على وجود الشوارع وعدم التعدي على حرماتها لتحقيق مكاسب شخصية بعيداً عن المصلحة العامة، مؤكدةً بأن جهودها المبذولة في تنفيذ المشاريع تأتي تتويجاً لجهود لجان الأحياء التي تعمل على تحديد احتياجات الأهالي تباعاً بما يساهم في دفع عملية التطور والتنمية.

وجددت البلدية شكرها العميق للبنك الدولي الذي لم يتوقف عن تفهم ودعم احتياجات بلدية خان يونس من مشاريع تنموية وخدماتية ساهمت بالرقي بالمدينة نحو الأفضل.