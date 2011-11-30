اقتراب حسم مقعد العمال لمرشح الإخوان بحلوان والإعادة لفردى الفئات

فلسطين اليوم _ القاهرة

تشير المؤشرات الأولية إلى أن الإعادة على مقعد الفردى فئات بالدائرة التاسعة التى تضم حلوان والمعادى والبساتين والتبين و15 مايو وطره، واردة بشكل كبير بعد المنافسة الشرسة بين مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق وأحمد الدروى، وناصر أمين المرشح المستقل.

واكتسح رمضان عمر، مرشح حزب الحرية والعدالة مقعد العمال، بشكل كبير، حيث حصل على أعلى نسبة أصوات حتى الآن.

وبالنسبة للقوائم الحزبية أشارت النتائج الأولية إلى تقدم حزب الحرية والعدالة، تليها قائمة حزب النور السلفى وجاءت قائمة الكتلة المصرية فى المرتبة الثالثة.