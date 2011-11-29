انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مصر

فلسطين اليوم - وكالات

أغلقت مكاتب الاقتراع في مصر أبوابها مساء الثلاثاء، في اليوم الثاني من المرحلة الأولى في الانتخابات النيابية، التي شهدت إقبالا مرتفعا على التصويت في المحافظات التسع التي جرت فيها.

ونفت اللجنة القضائية العليا للانتخابات شائعات ترددت حول تمديد مدة التصويت ليوم ثالث في بعض اللجان الانتخابية التي تشهد إقبالا كبيرا.

وكانت لجان ومقار الانتخابات استأنفت عملها صباح اليوم، لليوم الثاني للتصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري.

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظات المرحلة الأولى التسع (القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والفيوم، وأسيوط، والأقصر، والبحر الأحمر) 17.5 مليون ناخب، يدلون بأصواتهم في 3307 مراكز انتخابية، فيما يبلغ عدد المصريين المقيمين بالخارج الذين قاموا بالتسجيل للانتخاب أكثر من 355 ألف ناخب يقيمون فى 163 دولة.

ويراقب ممثلون عن عدد كبير من منظمات المجتمع المدني المصرية بالإضافة إلى سبع منظمات دولية غير حكومية العملية الانتخابية، التي ستليها مرحلتان أخريان، ثم يعقبهم إجراء انتخابات مجلس الشورى على 3 مراحل أيضا تنتهي في مارس/أذار 2012.

وشهدت اللجان الانتخابية وجودا أمنيا مكثفا من قوات الشرطة والقوات المسلحة لفرض الحالة الأمنية التي ميزت الأمس، وهو ما كان محل إشادة من المواطنين، خاصة مع التعاون الكبير من قوات الأمن الموجودة في اللجان لمساعدة المواطنين على القيام بواجبهم الانتخابي.