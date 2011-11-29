مصادر صهيونية تكشف السبب الذي يمنع الحرب على غزة!

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

كشفت مصادر عسكرية في جيش الاحتلال الثلاثاء، أن ميزانية الجيش الإسرائيلي لا تسمح له بخوض أي حرب مستقبلة، مشيراً إلى أن الجيش يعاني من عجز في ميزانية تقدر بحوالي 9 مليار شيكل.

وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على شن أي حرب مستقبلية على قطاع غزة، بسبب العجز الكبير الذي تعاني منه ميزانية الجيش الإسرائيلي، والذي يقدر بحوالي 9 مليار شيكل، منها 5.2 مليار شيكل ديون مستحقة على الجيش الإسرائيلي لعدد من الشركات الصناعات العسكرية، والتي من المفترض أن تدفع في بداية العام المقبل.

وبحسب المصادر العسكرية فإن الجيش الإسرائيلي سيعاني من أضرار كبيرة خلال السنوات القادمة، في قدرته على توفير أنظمة لحماية الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وإيقاف مشاريع شراء منظومات معترضة للصواريخ مثل منظومتي القبة الحديدية، ومنظومة العصا السحرية، بالإضافة إلى منظومة الصواريخ "حيتس".

وأشارت المصادر إلى أن الثورات التي تشهدها المنطقة العربية، و التهديد الإيراني المستمر، يفرض على الحكومة الإسرائيلية زيادة ميزانية الجيش الإسرائيلي، ليستطيع مواجهة تلك التهديدات المتزايدة عليه، وليس تقليص ميزانيه كما تحاول أن تقوم به وزارة المالية.