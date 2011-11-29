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إيرانيون ينتزعون العلم البريطاني عن السفارة بطهران ويرفعون العلم الإيراني

  • 13:13 - 29 نوفمبر 2011
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إيرانيون ينتزعون العلم البريطاني عن السفارة بطهران ويرفعون العلم الإيراني

فلسطين اليوم-وكالات

أقدمت مجموعة من طلاب الجامعات في إيران بإنزال العلم البريطاني من مبنى السفارة البريطانية بطهران خلال التجمع الاحتجاجي الذي أقيم بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

ووفقاً لوكالة مهر للأنباء الإيرانية, أن الطلاب المحتجين تسلقوا أسوار السفارة البريطانية وقاموا بإنزال العلم البريطاني وإحراقه.

ثم قام الطلاب بنصب علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على باب مبنى السفارة البريطانية, مرددين شعارات "الموت لأمريكا" و"الموت لبريطانيا" والموت لمحور "الإرهاب الثلاثي أمريكا وإسرائيل وبريطانيا".

 

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