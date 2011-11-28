البطنيجي :مقتل طالب بمحيط الازهر بغزة .. والجامعة تعلق الدوام

البطنيجي ل"فلسطين اليوم" :مقتل طالب بمحيط جامعة الازهر..وتعليق الدوام

فلسطين اليوم-غزة

أكد الرائد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية بغزة , ظهر اليوم مقتل طالب بالقرب من محيط جامعة الأزهر إثر طعنه من قبل أحد المجهولين.

وقال البطنيجي ل"فلسطين اليوم " ان الشاب القتيل هو خليل محمد الطويل من سكان جحر الديك وسط قطاع غزة وهو أحد طلاب جامعة الأزهر ويبلغ من العمر 19 عاماً , تم طعنه بالقرب من بوابة جامعة الازهر بآلة حادة في رقبته خلال فضه لشجار دار بين شخصين مما أدى لوفاته جراء تلقيه لضربة مباشرة في رأسه.

وأشار البطنيجي الى ان الشرطة ألقت القبض على أحد المتهمين , وجاري البحث عن المتهم الرئيسي في مقتل الطالب , كونه أصبح معروفاً لدى الشرطة , متوعداً بالقبض على الجاني خلال ساعات..

وشهد محيط جامعة الأزهر وفقاً لمراسلنا الذي تواجد في المكان فور وقوع الحادث, حالة من الإرباك والفوضى نتيجة مقتل الطالب الطويل بعدة طعنات من طالب آخر حيث أعلنت جامعة الأزهر تعليق الدراسة حتى إشعار أخر.

و ذكرت مصادر خاصة لمراسلنا, وجود عدد من الإصابات في أمن الجامعة الذي حاول وقف الإشكالية.

ويحاول أمن جامعة الأزهر بالتعاون مع الشرطة في هذة الاثناء تهدئة الأوضاع وخاصة بعد وصول أبناء من عائلة القتيل لمقر الجامعة ومحاولة إقتحامها.