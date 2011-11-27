مسيرة لمتظاهرين بالتحرير أغلقوا أعينهم تضامنا مع المصابين

فلسطين اليوم _ القاهرة

نظم العشرات من متظاهرى التحرير مسيرة صامتة بعد تثبيت ورقة على إحدى أعينهم مكتوب عليها "جدع يا باشا"، رافعين لافتات مكتوبا فتحى عيونك يا مصر لسنا مصابين ولكننا متضامنين، وشاركت فى المسيرة الإعلامية إكرام حمد الله.

وأكد محمد عزوز صاحب الفكرة أنه قام بإحضار أسرته من أجل التضامن مع مصابى الأحداث الأخيرة بعد رؤيته لمقطع الفيديو الذى يظهر فيه أحد ضباط الشرطة الذى يقتنص أعين المتظاهرين، مشيرا إلى أنه قام بإغلاق إحدى عينيه للشعور بمدى ما يعانيه المتظاهرون الذين فقدوا أعينهم، مؤكدا على ضرورة محاسبة المسئولين على ذلك.

فيما تزايدات أعداد المتظاهرين بعد وصول المسيرات التى وصلت إلى ميدان والتى طافت الميدان للتنديد بحكم العسكر، وتطالب بإسقاط المشير ورفض حكومة كمال الجنزورى.