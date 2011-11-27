مصر ترحل 13 فلسطينياً دخلوا أراضيها بطريقة غير قانونية

فلسطين اليوم – غزة

أعلنت السلطات المصرية، أنها رحلت اليوم الأحد 13 مواطنا فلسطينيا دخلوا مصر بطرق غير قانونية، حيث تم إعادتهم إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري

وصرح مصدر أمني للصحفيين في الجانب المصري من معبر رفح بأنه سبق ضبط الفلسطينيين الثلاثة عشر بعد دخولهم البلاد عبر الأكمنة الأمنية والمرورية، وذلك لدى توجههم إلى القاهرة أو عودتهم منها.

وأضاف المصدر أنه ثبت بعد الاطلاع على جوازات سفرهم انتهاء تأشيرات دخول وإقامة بعضهم ودخول البعض الآخر عن طريق الأنفاق الحدودية، وتمت إحالتهم إلى الجهات المعنية التي قررت إعادتهم إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك عددا آخر ممن تم ضبطهم، وجاري عرضهم على الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنهم.