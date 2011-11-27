مزاعم صهيونية: حماس هربت صواريخ SA-7 للضفة

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

زعم المراسلان العسكريان الإسرائيليان، تسيفي نتسيف وعيدان يوسيف، بأن حماس قد حصلت على عدد من نظم الصواريخ، روسية الصنع من طراز SA-7، قامت بتهريبها إلى قطاع غزة من ليبيا عبر مصر، مشيراً إلى أن أجهزة استخبارات عالمية على يقين من قيام حماس بمحاولات نقل صواريخ كتف مضادة للطائرات للضفة الغربية.

وادعى المراسلان نقلاً عن أوساط عسكرية نافذة في تل أبيب، بأنه وفي حال حصلت حماس في الضفة على هذه الصواريخ، فإنها ستفضل مهاجمة طائرات ركاب فوق مطار 'بن غوريون' على مسافة 6 كم من الخط الأخضر، بدلاً من الدخول في مواجهة مع طائرات سلاح الجو المحلقة فوق قطاع غزة.