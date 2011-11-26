الموساد يهدد بتصفية عباس ما لم يتراجع عن المصالحة

فلسطين اليوم – وكالات

تلقى رئيس السلطة محمود عباس -أبو مازن- تهديدات من عناصر تابعة للموساد الإسرائيلي، تحذره من المصالحة مع حركة حماس.

وقالت مصادر بالجامعة العربية إن عباس تلقى تهديدات بأن مصيره سيكون مثل مصير ياسر عرفات -أبو عمار- إذا ما استمر يتحدى سياسات "إسرائيل"، ويتجاهل الإملاءات التي ترده من واشنطن تتعلق بعملية التسوية والسياسة الفلسطينية.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن "تل أبيب" أوضحت موقفها للعديد من دول العالم، تحذرهم من اتخاذ ما أسمتها "إجراءات فاعلة لحفظ أمنها" إزاء التطورات الحاصلة في المنطقة العربي

واتهمت مصادر أمنية إسرائيلية أبو مازن بأنه قد تجاوز "الخطوط الحمراء" كافة، في اتفاق المصالحة مع حماس بالقاهرة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن تلك المصادر قولها: "عباس أدار ظهره لعملية السلام، بإصراره على التوحد مع حماس"، معربة عن أملها في أن تتفهم القيادة الفلسطينية وعناصر الاعتدال فيها أن أبو مازن يدفع بالمنطقة الى الهاوية عبر محاولاته التساوق مع اندفاع المنطقة نحو التطرف وأن تشرع بما يلزم لإيقافه.

وذكرت المصادر بأن "اسرائيل" لن تسمح لعباس بتشكيل جبهة مع ما أسمتهم "المتطرفين الفلسطينيين والعرب"، في الوقت الذي يزداد فيه تسلح فصائل المقاومة التي باتت تشكل تهديداً استراتيجياً للكيان.