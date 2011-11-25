التحذير من مؤتمر اوروبي بالقدس

فلسطين اليوم – القاهرة

حذرت الجامعة العربية خلال اجتماع لها على مستوى وزراء الخارجية من مغبة عقد المؤتمر الأول لمنظمة الصحة العالمية لإقليم أوروبا حول السياسة الصحية الأوروبية الجديدة في القدس المحتلة في 28 نوفمبر الجاري.

وقال بيان صادر عن مجلس الجامعة العربية الخميس، في ختام أعماله "إن التوجه لعقد هذا المؤتمر بمدينة القدس المحتلة مخالف تمامًا للأعراف وللقرارات الدولية التي تعتبر مدينة القدس مدينة محتلة من قبل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، ويعتبر سابقة خطيرة لا يجب القبول بها".

وطالب وزراء الخارجية العرب منظمة الصحة العالمية بالتدخل الفوري من أجل وقف عقد هذا الاجتماع في مدينة القدس لما لذلك القرار من آثار سلبية على "العملية السلمية" التي تعتبر القدس أحد أهم الركائز في المفاوضات التي من شأنها التوصل إلى التسوية السياسية للصراع العربي "الإسرائيلي".

وأهاب المجلس بالأمين العام للأمم المتحدة والدول الأوروبية العمل والتدخل بالسرعة الممكنة من أجل وقف عقد الاجتماع في القدس ونقله إلى مكان آخر.