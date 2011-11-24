نتنياهو يستدعي "الكابنيت" لمناقشة لقاء عباس مشعل

فلسطين اليوم: غزة

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استدعى الليلة، وزراء المجلس الامني المصغر الكابنيت لبحث لقاء عباس مشعل الذي جرى اليوم في القاهرة.

الجدير ذكره ففي أعقاب اجتماع عباس مشعل أصدر مكتب نتنياهو بياناً جاء فيه أنه كلما اقترب أبو مازن من حماس كلما ابتعد عن السلام مع "إسرائيل".

ولكن وحسب مصادر "إسرائيلية" فحقيقة الأمر أنه لم يتم اتخاذ قرارا عقب اللقاء لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية وبذلك يكون اللقاء شكلي وليس عملي.